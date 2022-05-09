Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Документ под названием "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года" был внесен в Конгресс еще до начала российского вторжения в Украину, в январе этого года.

3 мая законопроект был одобрен большинством голосов Палаты представителей Конгресса США (417 — за, 10 — против), а до этого законопроект одобрил Сенат.

Как сказано в законопроекте, президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".

Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и Байдена за возрождение программы помощи. "Спасибо @POTUS и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее, — говорится в твите на английском языке в официальном аккаунте украинского президента. — Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе — это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет тому назад".

С начала российского вторжения в Украину Джо Байден выделил три пакета военной помощи Киеву на сумму 800 млн долларов каждый. 28 апреля президент США попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине.

В чем преимущество закона о ленд-лизе?

По словам экспертов, законопроект о ленд-лизе позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия: в этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

"Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна возвратить ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые повреждения, — рассказал изданию Defenseone политический аналитик Института Катона Джордан Коэн. — Законопроект отменяет подобные ограничения".

Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке, добавил Коэн.

Задача закона о ленд-лизе — усилить позиции Киева в мирных переговорах с Москвой, считает старший научный сотрудник программы Forward Defense Атлантического совета Томас Уоррик.

"Это посылает сигнал как украинцам, так и Путину, что в ближайшее время появится больше оружия и боеприпасов", — цитирует слова Уоррика издание Defenseone.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Что делать, если вы нашли культурную ценность?