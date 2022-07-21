Президент США Джо Байден заболел коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

У президента США Джо Байдена обнаружен Covid-19. Об этом сообщает "Новая Газета. Европа" со ссылкой на Белый дом.

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"Сегодня утром у президента Байдена был положительный тест на Covid-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень слабые симптомы", — говорится в сообщении Белого дома.

Президент США уже начал лечение — он принимает лекарства, а все рабочие обязанности исполняет удаленно. Белый дом отмечает, что информация о состоянии здоровья Байдена будет предоставляться ежедневно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой волне коронавируса.

8 июля экстренный комитет ВОЗ по коронавирусу заключил в результате заседания в онлайн-режиме, что пандемия остается международной угрозой общественному здоровью.

По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райана, за последнюю неделю июня и первую неделю июля число случаев заражения коронавирусом, о которых было сообщено ВОЗ, подскочило на 30%, причем в основном за счет штаммов "Омикрона" BA.4 и BA.5.

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