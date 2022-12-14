Президент США подписал закон о защите однополых браков

Президент США Джо Байден подписал закон о защите права жителей страны на заключение однополых и межрасовых браков — "Акт об уважении к браку". Церемония подписания прошла во вторник, 13 декабря, на южной лужайке Белого дома в присутствии вице-президента Камалы Харрис, лидеров демократов в Сенате и Палате представителей, первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден и представителей ЛГБТ-движения.

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"Дорога к этому моменту была долгой, но те, кто верит в равенство и справедливость, никогда не сдавались, — цитирует CNBC слова Байдена, сказанные во время церемонии. — Многие из вас рисковали своими отношениями, своей работой, своей жизнью, чтобы бороться за закон, который я собираюсь подписать. Говорю от себя и от всей нации: спасибо".

В конце ноября "Акт об уважении к браку" одобрил Сенат США. "За" проголосовали все сенаторы-демократы и 12 их коллег-республиканцев. Палата представителей, в которой большинство до конца года принадлежит демократам, также поддержала законопроект.

Верховный суд США может отменить решение о легализации однополых браков

Документ обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах — даже если сам этот штат такие союзы не признает. По замыслу авторов, нововведение должно заменить принятый в 1996 году федеральный закон "Акт о защите брака", в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".

В 2015 году Верховный суд (ВС) Соединенных Штатов легализовал однополые браки на всей территории страны. Однако после того, как Дональд Трамп во время своего президентского срока назначил в ВС трех новых судей, известных консервативными взглядами, появились опасения, что это решение будет отменено — как недавно произошло с конституционным правом на аборт. Защитить права гомосексуалов в этом случае сможет "Акт об уважении к браку".