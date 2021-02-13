Президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны, пишет со ссылкой на Turkmenportal портал телеканала "Дождь".
Издание отмечает, что для назначения сына Бердымухамедову пришлось расширить число заместителей премьер-министра и ввести новую должность. В постановлении об этом необходимость новой должности объясняется "целями дальнейшего совершенствования работы кабинета министров и Государственного совета безопасности, а также усилением контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству".
По словам президента, в обязанности Сердара Бердымухамедова войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, а также в здравоохранение, образование, финансы и экономику.
В феврале прошлого года Сердара Бердымухамедова назначили министром промышленности и строительного производства Туркмении. Вместо него эту должность теперь займет его бывший заместитель Баймырат Аннамаммедов.