Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В программе визита Зеленского в Италию - встреча с президентом этой страны Серджо Маттареллой, премьер-министром этой страны Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Рим. В программе визита украинского лидера - встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром этой страны Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Мелони в феврале уже встречалась с Зеленским в Киеве. А понтифик в связи с войной, развязанной Россией против Украины, неоднократно заявлял, что намерен использовать "любую возможность для укрепления мира".

Пока неизвестно, состоится ли в Риме совместная пресс-конференция Владимира Зеленского с принимающими его официальными лицами.

Визит Владимира Зеленского в Германию - под вопросом

Ранее сообщалось, что из Италии президент Украины отправится в Германию. На воскресенье, 14 мая, запланирована его встреча в Берлине с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), и в тот же день в Ахене - получение от имени украинского народа старейшей в Европе Международной премии имени Карла Великого.

Однако из-за утечки информации о деталях первой после начала войны поездки Зеленского в Германию этот визит остается под вопросом.

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