Президент Украины ввел санкции против соратника кума Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пятилетних санкций в отношении депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Тарас Козак является давним соратников украинского политика Виктора Медведчука, который на родине подвергается жесткой критике за регулярные встречи с российским президентом Владимиром Путиным и членами российского правительства. СМИ называют его "кумом Путина". В марте прошлого года Медведчук на встрече с Путиным обсуждал переговоры между Украиной и Россией в "нормандском формате". Он также встречался с бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсуждая поставки газа на Украину, а в последние месяцы лоббирует поставки на Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Санкции против депутат Козака введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и среди прочего предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм.

Санкции также распространяются на несколько региональных телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина" — "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ".

Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube. Однако министерство культуры и информационной политики Украины уже обратилось в YouTube с просьбой закрыть их страницы. "Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен — популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", — написал глава министерства Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ткаченко заявил, что решение СНБО о закрытии телеканалов "является своевременным". "И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины со стороны этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", — написал Ткаченко в Telegram. Он назвал телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "иностранной пропагандистской машиной опосредованно профинансированной Москвой".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова. По ее словам, документально подтверждено их финансирование из России.

Телеканалы же в своем обращении раскритиковали санкции и назвали решение властей "политической расправой над несогласными СМИ". Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что "внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов — это чрезвычайная ситуация".

Посольство США в Украине объявило о своей поддержке решения Киева о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. В сообщении посольства в Facebook говорится, что "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".