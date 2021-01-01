Свое новогоднее обращение к гражданам Владимир Зеленский записал вместе с сидящими в зале детьми, стараясь говорить так, чтобы всем было понятно. Украинский лидер выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

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Зеленский вспомнил уходящий год, который для Украины обернулся более, чем миллионом зараженных коронавирусом и более 18 тысяч смертей. Рассказал о достижениях и проблемах страны. Дал слово детям, которые рассказали, чего желают Украине. Не обошел вниманием и нерешенную проблему с оккупированными территориями.

"Я хочу не говорить на (улице) Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на (улице) Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что "Крым — Украина" не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — заявил Зеленский на украинском языке.

После этого заявления президент перешел на русский язык, адресуя свои слова, в первую очередь, к жителям неподконтрольных территорий: "Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами".

Россия объявила Крым своей территиорией в марте 2014 года после референдума, на котором, по подсчетам российского Избиркома, большинство жителей полуострова проголосовало за это решение. В Киеве не признают результаты референдума.