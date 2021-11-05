Президент Украины Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, который, по его словам, в корне поменяет отношения между крупным бизнесом и политиками. Президент пообещал, что отныне все экономические игроки будут равны перед законом. Граждан будут заносить в реестр олигархов, если они будут удовлетворять хотя бы одному из четырех установленных критериев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Демократия — это закон и равенство. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!", — написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 5 ноября.

Демократія — це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо! pic.twitter.com/mzohC11q8x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2021

Полностью закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Он был принят по инициативе Зеленского Верховной радой 23 сентября. На основании этого закона Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), подконтрольный президенту Украины, будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

Закон предписывает считать олигархами граждан, которые обладают как минимум одним из четырех признаков, а именно: участвуют в политической жизни, имеют значительное влияние на СМИ, а также располагают активами, подтвержденная стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (более $85 млн в пересчете).

Во имя реальной трансформации государства

По сообщению пресс-службы президента Украины, документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики — обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, он устанавливает правовые рамки для отделения большого бизнеса от политической жизни и "ограничения деструктивного влияния привилегированных интересов в экономической жизни Украины".