Президент Украины Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова за смелость, говорится в сообщении фонда, обнародованном в воскресенье, 12 июня. В сообщении отмечается, что в нынешнем году на фоне российской агрессии против Украины Фонд Бориса Немцова принял решение номинировать на свою премию исключительно украинских представителей.

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Среди соискателей премии, помимо президента Украины, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета фонда победу одержал Владимир Зеленский.

Жанна Немцова желает победы Украине

Соучредитель фонда Жанна Немцова заявила, что ее фонд осуждает военную агрессию России против Украины. "Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины — это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма" — пояснила она.

Фонд Бориса Немцова ежегодно присуждает награду за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека. Премия вручается общественным деятелям, журналистам, деятелям культуры. В прошлые годы лауреатами премии становились политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.

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