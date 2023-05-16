Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились на помощь африканских стран в разработке мирного плана

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять помощь группы африканских лидеров для обсуждения потенциального плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Мои беседы с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту", — сказал Рамафоса. В конце прошлой недели он провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.

Президент ЮАР подчеркнул, что успех инициативы "будет зависеть от дальнейших обсуждений". По его словам, мирный план уже поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта, также о предложении были проинформированы ООН, США и Великобритания. Вашингтон и Лондон выразили "осторожную" поддержку инициативы, отметил Рамафоса.

Официальные представители Москвы и Киева пока никак не комментировали заявления южноафриканского лидера.

В последний раз делегации России и Украины встречались для проведения мирных переговоров в марте 2022 года. Впоследствии представители обеих стран заявляли, что не против возобновить обсуждения, однако Москва не готова покидать оккупированные территории, а Киев — наоборот, идти на территориальные уступки.

В феврале 2023 года в годовщину начала полномасштабного российского вторжения свой мирный план "по политическому урегулированию украинского кризиса" опубликовал Китай. Документ состоял из 12 пунктов, среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — оценил мирный план Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению.

Накануне стало известно, что спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй совершит поездки в Россию, Украину, Францию, Германию и Польшу для обсуждения "со всеми сторонами" ранее предложенного мирного плана.