Президента Бразилии Болсонару обвинили в преступлениях против человечности

Австрийские экологи обвиняют президента Бразилии в вырубке лесов Амазонии, что негативно влияет на климат планеты. По их оценкам, это косвенно приведет к гибели 180 тыс человек.

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В Международный уголовный суд (МУС) в Гааге во вторник, 12 октября, поступил иск против президента Бразилии Жаира Болсонару: австрийская экологическая организация AllRise обвиняет правопопулистского политика в преступлениях против человечности в связи с масштабной вырубкой лесов Амазонии. Это первый судебный иск, открыто увязывающий лесоистребление с потерей человеческих жизней.

В судебном иске говорится, что администрация Болсонару несет ответственность за вырубку тропических лесов Амазонии площадью 4 тысяч кв. км в год, при этом темпы выросли за время правления Болсонару на 88 процентов. "Болсонару систематически ослабляет и отменяет законы и механизмы контроля и прицельно принимает меры против экологов. Действия Болсонару непосредственно связаны с негативными последствиями для климата во всем мире", - подчеркивается в документе.

Жертвами лесоистребления станут 180 тыс человек

По оценкам активистов, стремительное лесоистребление в Амазонии и вызванное этим дальнейшее глобальное потепление приведет к гибели более 180 тысяч человек во всем мире еще в нынешнем столетии. Объем парниковых газов от лесных пожаров и промышленного сельского хозяйства в Амазонии превышает ежегодные эмиссии в Италии или Испании. Вырубка лесов в этом регионе уже приводит к эмиссии большего объема CO2, чем оставшиеся в Амазонии леса способны поглотить.

"То, что происходит в Амазонии - массовое лесоистребление, и мы хотим понять причинную связь этого с глобальным потеплением. Именно так Римский статус и определяет понятие преступления против человечности: намеренное уничтожение природы и ее защитников", - указал основатель AllRise Йоханнес Веземанн в интервью агентству AFP.