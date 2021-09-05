Президента Гвинеи задержали устроившие госпереворот военные

Президент Гвинеи Альфа Конде задержан группой военных, устроивших госпереворот. Об этом сообщает в Twitter журналист maliactu.net Сега Дайария со ссылкой на видео, выложенное поднявшими мятеж военными. О задержании также сообщает Guineenews со ссылкой на источники.

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Лидер мятежников полковником Мамади Думбуей объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ, пишет РБК.

По данным Guinee News, военные также захватила несколько высокопоставленных членов правительства.

Ранее Reuters cо ссылкой на очевидцев и журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщали о стрельбе у президентского дворца. Очевидцы рассказали, что военные патрулируют улицы столицы страны Конакри. Собеседник агентства добавил, что они перекрыли единственный мост, соединяющий остальную часть города с районом, где расположены президентская резиденция и здания нескольких министерств.

По данным Jeune Afrique, полковник Думбуей организовал переворот с помощью элитного подразделения спецназа, которое он возглавляет.

83-летний Конде пришел к власти в 2010 году. В 2020-м он был переизбран на третий срок, участвовать в выборах ему позволило изменение Конституции. Это спровоцировало массовые протесты в стране, которые подавили силы безопасности. Американская правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что из-за действий силовиков погибли не менее восьми человек, в том числе двое детей. Десятки сторонников оппозиции были арестованы. В столкновениях с митингующими гвинейские силовики применяли слезоточивый газ и боевые патроны.