Президента Монголии отправили в карантин на 14 дней после визита в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга изолирован на 14 дней после завершения однодневного визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса, передает агентство Монцамэ, сообщает РИА "Новости".

Пресс-служба администрации президента Монголии подтвердила агентству информацию СМИ о помещении главы государства на карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом, в соответствии с установленными правилами.

"Мы подтверждаем, что президент был помещен на карантин", — сообщили в пресс-службе монгольского президента.

Президент вернулся на родину 27 февраля вечером. У него и у остальных членов делегации взяли анализы на коронавирус. Президента после этого изолировали в одной из клиник Улан-Батора, а сопровождавших его министров, советников и военных — в санаторий в столичном районе Хан-Уул.

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай с однодневным визитом в четверг. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он вручил китайскому лидеру сертификат, свидетельствующий о передаче в дар Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, 30 тысяч овец.

Согласно опубликованному сообщению на сайте администрации президента, в составе делегации были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, глава администрации президента, а также советник президента по внешней политике.

Монгольский президент отметил, что монгольский народ также обеспокоен вспышкой коронавируса, так как у Монголии с Китаем граница простирается на 4700 километров. Он также добавил, что введенные ограничения на пересечение границы связаны с нынешней эпидемиологической ситуацией и будут сняты после.