Президентом Колумбии впервые избран социалист. От Густаво Петро ожидают больших перемен

К власти в Колумбии после довольно бурных выборов пришел Густаво Петро, в прошлом лидер второго по численности в стране левого партизанского движения, ставший затем мэром Боготы и сенатором. Это первый колумбийский президент, исповедующий левую идеологию.

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Основным соперником Петро был борец с коррупцией, предприниматель и девелопер Родольфо Эрнандес.

Петро набрал 50,5% голосов, на 700 тыс. больше, чем Эрнандес. Кампания последнего, как отмечают аналитики, опиралась на соцсети, в частности на TikTok.

Для Петро это были третьи президентские выборы.

Его партнером по кампании была Франсиа Маркез, мать-одиночка и в прошлом домохозяйка. Она станет первой чернокожей женщиной на посту вице-президента Колумбии.

Сам он обещал улучшить жизнь тех, кто оказался на обочине общества — чернокожим, молодым, бедным и аборигенам — и называл себя революционером, который борется за их права.

В программе Петро была налоговая и пенсионная реформы, бесплатное образование и многое другое.

Esta histórica victoria popular es de ellos y de ellas. pic.twitter.com/m3Vgo8Ikbu — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 20, 2022

Наблюдатели от Евросоюза признали выборы честными и открытыми.

Начало эпохи перемен

В своей победной речи Петро пообещал, что при его режиме бизнес будет процветать, а правительство займется вопросами неравенства.

"Чтобы добиться перемен, нужно отбросить ненависть, нужно отбросить нетерпимость", — сказал он.

Свою победу Петро посветил "Богу и народу".

"Они говорили, что мы будем экспроприировать собственность колумбийцев, что мы уничтожим частную собственность. Вот, что я скажу им честно, здесь и сейчас: мы будем развивать капитализм в Колумбии," — добавил новый президент.

Комментаторы и международные организации сходятся в том, что избрание Петро положит начало эпохе перемен.

"Выборы в Колумбии явно означают перемены — колумбийцы проголосовали за более открытое, более эгалитарное общество, — сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. — Я желаю всего наилучшего избранному президенту".

Против Петро во втором раунде проголосовали около 10,5 млн человек. Это около пятой части населения Колумбии, поэтому будущие реформы могут пройти нелегко.

"Нужно понимать, что значительная часть людей не хотела, чтобы Петро стал президентом", — сказал в комментарии агентству Франс пресс президент консультационной фирмы Colombia Risk Analysis Серхио Гузман.

62-летний Густаво Петро занимал пост мэра Боготы с 2012 по 2015 годы. В его работе на посту градоначальника были неоднозначные эпизоды.

Так, бывший советник Петро Даниэль Гарсия-Пена говорит, что у Петро очень авторитарный характер, и когда он настаивал на том, чтобы его приказы выполнялись, то не понимал, как убедить разные департаменты воплотить их в жизнь.

"Он считает, что это его миссия, и только он один может спасти Колумбию", — говорит близкий к президенту источник агентства Франс-пресс.

Также оппоненты критикуют Петро за популизм и называют "колумбийским Трампом".

В 1980-х годах Петро был членом и одним из лидеров социалистического "Движения 19 апреля", основанного в 1970-х годах, а к 1980-м ставшего крупнейшим левым партизанским движением в стране после печально известного ФАРКа.

Члены движения, и, вероятно, сам Петро, активно участвовали в колумбийской гражданской войне, а в 1985 году штурмовали Дворец правосудия в Боготе, убив 13 солдат и потеряв 30 повстанцев.

Петро отбыл тюремный срок за незаконное хранение оружия, а потом стал оппозиционером и в течение политической карьеры успел побывать сенатором и конгрессменом.

Исторический выбор

Кети Уотсон, корреспондент в Южной Америке

Атмосфера на вечеринке в штабе Густаво наэлектризована. На сцене и в зале люди танцуют сальсу и наслаждаются каждой минутой этих выборов, не похожих ни на одни другие.

В стране, прошедшей через десятилетия гражданского конфликта, критики Густаво Петро говорят о его революционном прошлом и уверяют, что его экономические реформы погубят страну.

Однако обещания равенства и борьбы с нищетой вызвали в этой стране без равенства сильный отклик.

Для Аны-Беатрис Ачеведо, одной из многих афроколумбиек, оказавшихся беженками, эти выборы означают надежду на перемены.

"Неравенство — одна из проблем нашей страны. Среди чернокожих и аборигенов они [Петро и Мартинес] олицетворяют эту разницу — один из них смешанных кровей, вторая — чернокожая, и оба верят в открытость", — говорит она.

Называть выборы историческими — это клише, но эти выборы действительно оправдывают такое название.

Для этой консервативной страны они значат большие перемены, и многое говорят о том, насколько изменилась Колумбия.

Теперь у страны — впервые в ее истории — будет открыто левый президент и чернокожая женщина на посту вице-президента, и это значит, что люди хотят нового политического пути.

Некоторые предвыборные предложения Петро — например запрет на новые проекты по нефтедобыче -отпугивали инвесторов. Его сторонники надеются, что помимо нищеты и коррупции он будет эффективно бороться с ростом уровня насилия в политике.

Однако Петро предстоит столкнуться с разделенным парламентом.

"Учитывая текущий уровень поляризации в обществе и нынешний политический, экономический, социальный и гуманитарный кризисы, правительство Петро столкнется с серьезными вызовами", — говорит лектор университета Боготы Арлин Тикнер.

"Важный первый шаг, который избранный президент уже сделал, это начало усилий по созданию широкой коалиции", — добавляет она.