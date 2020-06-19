Президентские выборы в Беларуси идут совсем не по сценарию Лукашенко

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы - и впервые за долгое время их результат может быть непредсказуемым. После 26 лет правления Александра Лукашенко люди готовы голосовать даже за малоизвестных и не искушенных в политике кандидатов, лишь бы в стране сменилась власть. Лукашенко отвечает силой: арестами и обысками. И все это происходит на фоне пандемии, экономического кризиса и в условиях, когда и Москва, и Запад слишком заняты своими проблемами.

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ПСИХ03%

12 июня в Минске милиция задержала партию товара, следовавшего в известный столичный магазин подарков и сувениров. Товар - обычные футболки, 400 штук, с документами все в порядке, утверждают владелец магазина и перевозчик. Обоих сейчас проверяют сразу отдел по борьбе с экономическими преступлениями, налоговая инспекция и санитарные службы.

На футболках написано: ПСИХ03%

Три процента (и прозвище "Саша 3%" от язвительных комментаторов) получил действующий белорусский президент Александр Лукашенко в интернет-опросах о том, за какого кандидата вы бы проголосовали. Такие опросы появились в нескольких негосударственных СМИ. Альтернативные кандидаты набирали в них от 20 до 40 процентов. Это нельзя назвать серьезными социологическими опросами, но прессе настоятельно "рекомендовали" убрать даже их. Напоминая, что еще в 2012 году в Кодекс об административных правонарушениях Беларуси была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".

Официальных данных о рейтинге Лукашенко и других кандидатов нет, независимые социологические институты изгнаны из страны.

А "психозом" и "коронапсихозом" Лукашенко назвал реакцию руководства стран, предпринявших строгие изоляционные меры при пандемии. Белорусские власти решили обойтись без них - Минск провел в День Победы 9 мая многолюдный парад, в стране работают рестораны, стадионы и парикмахерские, студенты и школьники лишь ненадолго прерывали занятия. По официальным данным, в Беларуси выявлено более 55 тысяч инфицированных Covid-19, каждый день добавляется больше 700 новых случаев.

В ходе этой кампании Лукашенко вообще часто демонстрирует повышенную эмоциональность. В одном из выступлений он обещал "напомнить" стране, как "некоторые руководители" постсоветских государств Центральной Азии наводили порядок "с автоматом наперевес", расстреливая бунтовщиков.

В Беларуси десятки человек уже подверглись задержаниям и арестам, хотя избирательная кампания только началась.

За участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты за полтора месяца осуждены 97 человек - в сумме на 1246 суток административного ареста; 105 человек получили штрафы на общую сумму около 90 тысяч белорусских рублей (примерно 40 тысяч долларов), сообщает лишенный регистрации, но действующий в стране правозащитный центр "Весна".

Наказанию подверглись блогеры, фермеры, рабочие, пенсионеры - все эти люди критиковали на пикетах действующую власть и заявляли: "Кто угодно - только не Лукашенко".

"Подписная революция"

Многолюдные очереди, выстроившиеся к столикам, где собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты, в Беларуси назвали "подписной революцией". Очереди выстраивались не только в столице, но и в малых городах, которые всегда считалась оплотом действующего президента.

"Небывалая гражданская активность. Параллели - это только начало 1990-х, когда рушился Советский Союз, и у людей появилась возможность вообще что-то сказать, - говорит Анатолий Лебедько, оппозиционный политик и руководитель центра "Европейский диалог". - Сказывается огромная психологическая усталость от Лукашенко. Люди за 26 лет наелись хамства, безапелляционного "государство - это я", безразличия. Если раньше в повестке дня людей были требования желудка - социальная сфера, зарплаты, - то сейчас люди говорят: мы хотим выбирать президента и депутатов. Такого не было в предыдущие избирательные кампании".

На настроения людей, отмечает Лебедько, очень повлияли высказывания Лукашенко во время эпидемии коронавируса. Белорусский президент нелицеприятно высказался о некоторых жертвах: обвинил пожилого актера театра из Витебска в том, что тот сам решил ходить на работу; отставного офицера-подводника - в излишнем весе.

"Та риторика, которой он сопровождал коронавирус, привела к тому, что даже нейтральные люди сказали: это ужас, это невозможно! Коронавирус и сейчас продолжает воздействовать на людей, он отобрал у Лукашенко очень много голосов. И пока эпидемия продолжается, она играет против Лукашенко", - замечает политик.

Экономическая ситуация в стране не позволяет, как в минувшие кампании, "подкинуть на зарплаты" и социальные выплаты. Обещанные Лукашенко среднемесячные сначала 1000 долларов, потом 500 долларов зарплаты так и остались обещаниями.

Вызов, откуда не ждали

В президентской кампании 2010 года участвовали известные белорусские оппозиционеры. Сейчас вместо них - претенденты, которых называют "лица второго плана" и "подрастающие политики".

Лидеры ряда оппозиционных структур намеревались выставить в противовес Лукашенко единого кандидата, но, по мнению аналитика Александра Класковского, перессорились в процессе объявленных ими праймериз.

"Амбиции и дефицит доверия зачеркнули хорошую идею праймериз, - говорит Класковский. - И оппозиция маргинализована. Режим много лет работал на ее ослабление".

Известные оппозиционные лидеры получили клеймо неудачников - за два десятилетия не смогли реализовать свои планы и идеи, отмечает оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

"Но во время этой кампании, которая, казалось бы, уже у Лукашенко в кармане - все схвачено, в избирательных комиссиях свои люди - вдруг появились новые лица, - говорит эксперт Александр Класковский. - И это люди, за которыми не тянется шлейф поражений, а, напротив, скажем, Виктор Бабарико - это успешный менеджер, Валерий Цепкало - выходец из истеблишмента, или же видеоблогер Сергей Тихановский. Вот эти люди оказались в фокусе общественного внимания. Так что для правящего режима вызов пришел оттуда, откуда они не ждали".

"Страну они не получат!" - заявил Александр Лукашенко, раздавая тройке альтернативных лидеров все более нелестные характеристики.

Валерия Цепкало, который некогда работал в президентской администрации, был дипломатом, создавал белорусский Парк высоких технологий - так называется режим налоговых и других льгот для IT-компаний с регистрацией в Беларуси - Лукашенко сравнил с "хряком, неспособным произвести жизнеспособное потомство". Обещал обнародовать собранный на Цепкало компромат.

Популярный, особенно в провинции, видеоблогер Сергей Тихановский оказался за решеткой. Сначала ему назначали административные аресты за проведение несанкционированных митингов. Затем против Тихановского и группы его сторонников возбудили уголовное дело - "за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок". Правозащитники сообщили, что в отношении Тихановского начато разбирательство еще по одной уголовной статье - воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. В чем конкретно он обвиняется, неизвестно.

Белорусские правозащитники назвали Тихановского политзаключенным, а группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты зарегистрировала в ЦИК его жена Светлана Тихановская. У нее и ее пожилых родственников уже проходили обыски, ей поступали анонимные угрозы - некий "доброжелатель" посоветовал Тихановской подумать о детях, которых могут забрать в приют, когда она окажется за решеткой.

Банкира Виктора Бабарико Лукашенко публично обвинил в доходах, нажитых "мошенническим способом". В Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял 20 лет и оставил, решив баллотироваться на пост президента, пришли с обыском. Руководство банка обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Под арестом сейчас полтора десятка связанных с банком топ-менеджеров, а в СИЗО КГБ - студенческая подруга погибшей в 2017 году жены Виктора Бабарико, крестная его дочери, никогда не работавшая в банковской сфере или связанных с банком компаниях.

Департамент финансовых расследований Госконтроля Беларуси утверждал, что Бабарико не является фигурантом уголовного дела, возбужденного против Белгазпромбанка. Но утром 18 июня штаб претендента на пост президента сообщил, что с Виктором Бабарико и его сыном Эдуардом пропала связь, когда они понесли в ЦИК собранные за выдвижение подписи. Во второй половине дня стало известно, что в доме Виктора Бабарико проводится обыск.

К вечеру 18 июня Госконтроль сообщил, что Бабарико задержан. Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету.

За время правления Александра Лукашенко свои кандидатуры против него выдвигал 21 оппозиционер. Семеро попадали за решетку - в основном по обвинению в организации протестов. В сумме им было назначено 26 лет лишения свободы.

Но это, как правило, происходило после выборов, на которых неизменно побеждал Лукашенко.

"Мы никогда ранее не видели, чтобы Лукашенко снисходил до заочной, но полемики со своими оппонентами. Сейчас он проводит совещания и скатывается к тому, что обсуждает своих оппонентов: что они сказали, как они на него отреагировали. Такого никогда не было. Лукашенко не демонстрировал публично, что Александр Лукашенко - царь - должен снизойти к каким-то букашкам. Сейчас он с ними оппонирует, и это только подчеркивает его скукожившийся рейтинг, то, что он слабо контролирует ситуацию", - говорит политик Анатолий Лебедько.

Свободу Еве!

В галерее "Арт-Беларусь" в центре Минска - голые белые стены и крепежные веревки с петлями над изображениями 45 пустых рам. В рамах - небольшие прямоугольники с QR-кодами: можно навести на код смартфон и увидеть произведение Шагала, Сутина, Бакста и других художников с мировым именем.

Подобное общение со зрителем для художников вынужденное - оригиналы шедевров арестованы по "делу Белгазпромбанка". Белорусское телевидение сообщило, что к делу приобщены полторы сотни картин общей стоимостью 20 млн долларов (Следственный комитет уточнил, что наложен арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка), и крупным планом показало, среди прочих, "Еву" Хаима Сутина.

Картину называют сокровищем корпоративной коллекции Белгазпромбанка: на аукционе Sotheby's ее приобрели в 2013-м за 1,8 млн долларов. Это самая дорогая картина в Беларуси. Виктор Бабарико, тогда возглавлявший банк, лично участвовал в торгах, и арест "Евы", как говорят его коллеги, воспринял болезненно. Коллекция Белгазпромбанка собиралась с 2011 года, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе был уплачен необходимый таможенный сбор.

"Свободу Еве!" требуют белорусские пользователи интернета, размещая в соцсетях коллажи, где женщина на портрете сменила свое черное платье на арестантский наряд, спрятана за решетку, подхвачена ОМОНовцами.

Белорусское телевидение сообщило в прайм-тайм, что картины готовили к вывозу за границу. Но 35 работ из коллекции, принадлежащей Белгазпромбанку, имеют статус историко-культурной ценности Беларуси. По закону их можно продать только внутри страны.

Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико, вернул в Беларусь работы родившегося здесь Марка Шагала, Малую подорожную книжку белорусского первопечатника Франциска Скорины (издана около 1522 года в городе Вильна); шедевры мастеров Парижской школы, связанных с Беларусью.

Терпение Москвы и молчание Запада

После изъятия ценностей и задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка белорусские власти назначили в банк собственную администрацию.

Российские "Газпром" и Газпромбанк - им принадлежит 99% акций Белгазпромбанка - заявили о незаконности таких действий. В заявлении "Газпрома" подчеркивается, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, интересы клиентов и вкладчиков.

Если "Газпром" разгневается, то вполне может остановить подачу газа в Беларусь, полагают эксперты в Минске. И формальный повод для таких действий есть: "Газпром" утверждает, что Минск задолжал 165 млн долларов за уже поставленный газ.

"В принципе, Москва, если захочет, может просто закрутить кран и вызвать тут экономический коллапс и хаос. Лукашенко много лет вел политику так называемой братской интеграции, и в итоге белорусская экономика, политика и военная сфера очень сильно завязаны на Москву, - отмечает аналитик Александр Класковский. - Другой вопрос, нужно ли Москве "валить" Лукашенко на выборах? Перед каждыми выборами в оппозиции раздаются голоса: "Вот, на этот раз уже Москве надоел этот Лукашенко, и она с ним разберется жестко". Но всякий раз Москва демонстрировала свою поддержку действующему лидеру. Потому что сбрасывать Лукашенко, при том, что у него тяжелый характер и с Москвой он часто ссорится, - это значит создавать неопределенную ситуацию. Новый лидер может оказаться более проевропейским, более удобным для Запада".

"Я не вижу ни одного претендента, который бы стремился ухудшить отношения с Москвой. Я думаю, что Москва это понимает, - говорит Станислав Шушкевич, соавтор Беловежских соглашений и первый руководитель независимой Беларуси. - Москве, в общем-то, до лампочки заниматься нынешними предвыборными белорусскими делами. У Москвы других дел хватает".

Запад, по мнению Шушкевича, занят своими неотложными делами, осложненными пандемией коронавируса, а в оценке Лукашенко "наивен".

Не признав суверенитет Абхазии и Северной Осетии, российскую юрисдикцию над Крымом, предоставив площадку для переговоров по Донбассу, Лукашенко постепенно приобрел на Западе статус гаранта региональной стабильности, нарушить которую не в интересах Европы и США. Запад, по мнению белорусских экспертов, практически свел на нет поддержку белорусской оппозиции и гражданского общества, предпочитая вести дела с официальными структурами. Февральский визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео дал Лукашенко дополнительный аргумент в бесконечных спорах с Москвой.

"Как позиция Запада, так и мнение Кремля впервые за все предыдущие годы перестали интересовать белорусов, которые наконец решились помечтать о том, чтобы самим навести порядок в доме", - уверен писатель Виктор Мартинович.

Принуждение к любви

"Для меня, к сожалению, исход этих выборов предсказуем: Лукашенко останется у власти", - говорит Станислав Шушкевич.

Нынешняя избирательная кампания - это "принуждение к любви" со стороны Лукашенко, считает аналитик Сергей Чалый.

"Метафора домашнего насилия очень хорошо описывает ситуацию: "Развод хочешь? А на тебе!". Это стратегия принуждения к любви. Но никакой любви так не вернешь. И это избыточное, ненужное насилие, у него нет никакого рационального объяснения. Выгод от него никаких. Это поведение отчаяния. Это от беспомощности, от невозможности изменить ситуацию", - заявил Чалый белорусскому порталу TUT.BY .

"Я думаю, что даже если Лукашенко выстоит 9 августа, это не точка. Страна уже - и до 9 августа, и после - не будет такой, какой она была. И Лукашенко - это уже хромая утка, это человек, который в ближайшей перспективе уйдет", - уверен руководитель центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько.

"Выборы мы проведем, вы не волнуйтесь", - заявил 16 июня президент Лукашенко, встречаясь с сотрудниками ОАО "Гродно Азот".

"Что, у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать", - добавил Александр Лукашенко.

Он вновь пообещал удвоить зарплаты - "в будущей пятилетке".