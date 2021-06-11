Президентские "Звери": на чем ездит и летает Джо Байден

Джо Байден в рамках своего первого зарубежного турне в качестве президента США прибыл в Великобританию.

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Он примет участие в переговорах лидеров стран "Большой семерки" в Корнуолле, встретится с королевой Елизаветой II, после чего отправится за Ла-Манш, где примет участие в саммите НАТО. И уже после этого, 16 июня, ему предстоит встреча на вилле Ла-Гранж в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

Разумеется, в такого рода поездки не принято отправляться "налегке", поэтому к услугам президента США имеется целый гараж самой разнообразной спецтехники, позволяющей безопасно и с комфортом передвигаться на суше и по воздуху.

И одним из самых заметных средств передвижения американского президента остается его самолет — "Борт номер один" (Air Force One).

В среду президентский самолет приземлился на военно-воздушной базе Королевских ВВС Милденхолл в Саффолке, где Джо Байден встретился с расквартированными там американскими военными, после чего отправился в Корнуолл.

Как поясняется на сайте Белого дома, "Борт номер один" — это опознавательный знак для авиадиспетчеров, который присваивается любому самолету ВВС США, на борту которого находится президент.

Однако в основном это относится к двум сделанным по специальному заказу самолетам Boeing 747-200B бело-голубого цвета с бортовыми номерами 28000 и 29000.

Эти самолеты оснащены спецсвязью, там установлена особая электроника и имеются средства защиты от электромагнитных импульсов и так называемые отстреливаемые ложные тепловые цели (ЛТЦ), предназначенные для борьбы с ракетами, наводящимися на тепловое излучение. По сути, в случае нападения на США, эти самолеты могут выполнять функцию мобильных командных центров.

К тому же они, как многие военные самолеты, могут производить дозаправку в воздухе, что теоретически расширяет их радиус действия до безграничности.

Внутри самолетов имеются три палубы общей площадью более 370 квадратных метров.

Помимо апартаментов президента, там есть медицинский пункт, кухни, салоны для советников, охраны и журналистов.

Для коротких перелетов президенты обычно пользуются вертолетами Marine One, которые узнаются по зеленой окраске и белой крыше.

Как и в случае с "Бортом номер один", Marine One — это не какой-то один вертолет, а имя, присваиваемое любой машине корпуса морских пехотинцев, которая в данный момент перевозит президента. Обычно в роли таких вертолетов выступают VH-3D Sea King или VH-60N White Hawk.

Рядом с президентским вертолетом часто летает отвлекающий Marine One. В качестве сопровождения также обычно используется конвертоплан Osprey MV-22, известный как "Зеленая крыша" (Green Top).

Жители Лондона могли наблюдать такой вертолет во время визита бывшего президента Дональда Трампа в 2018 году.

Конвертопланы совмещают функции вертолета и турбовинтового самолета и могут вертикально взлетать и садиться.

После приземления президент обычно пересаживается с "Борта номер один" или Marine One в "Кадиллак один", у которого есть даже собственная кличка — "Зверь" (Beast).

Этот лимузин длиной в 5,5 метра вмещает до семи человек и оснащен всем необходимым — от средств спецсвязи и помповых ружей до кислородных баллонов и обширной аптечки, в которой есть даже запас донорской крови (в случае с президентом Обамой это было весьма актуально, поскольку у него самая редкая группа крови).

Производитель "Зверя", последняя модель которого появилась в президентском гараже в 2018 году, компания General Motors, а также спецслужбы особо не распространяются на тему его характеристик и уровня безопасности, который обеспечивает машина. Однако, по некоторым экспертным оценкам, автомобиль весит не менее 9 тонн, имеет пуленепробиваемое остекление и бронированный корпус.

Считается также, что он оснащен приборами ночного видения, баллонами со слезоточивым газом, который в случае нападения распыляется вокруг лимузина через форсунки, и средствами спутниковой связи.

Пассажирский салон, судя по всему, может герметично закрываться, а колеса и шины позволяют продолжать движение даже после многочисленных пробоин.

В 2009 году визит бывшего президента Барака Обамы на Даунинг-стрит, 10 запомнился еще и тем, что водитель никак не мог развернуть громоздкий лимузин на маленькой улочке.