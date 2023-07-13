Президенты США и Финляндии проводят переговоры в Хельсинки
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Президент США Джо Байден в четверг, 13 июля, встретился в президентском дворце в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинисте. Позднее лидеры двух стран поучаствуют в переговорах с премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

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"Мне очень приятно приветствовать вас в Финляндии. И я вновь благодарю вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности", — привела медиакомпания Yle слова Ниинисте в начале встречи.

Финский лидер напомнил о вступлении своей страны в НАТО и об одобрении этого шага со стороны Вашингтона. "Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", — ответил Байден.

Американский президент подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. "Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее", — сказал он.

Помимо встречи с Ниинисте и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо у главы Белого дома запланированы переговоры с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Байден стал первым президентом США, который посетил Финляндию после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Несколькими днями ранее Байден посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III. После глава Белого дома отправился в Вильнюс, где 11 и 12 июля проходил саммит лидеров стран-членов НАТО. Там же Байден провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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