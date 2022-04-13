Президенты стран Балтии и Польши побывали в разрушенной Бородянке
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Польши Анджей Дуда и его коллеги Алар Карис (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия) встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и съездили в Бородянку с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, город сильно пострадал во время российского вторжения.

"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог - расстрелянные и сожженные автомобили. На многих - надпись "Дети". Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, совершаемых на украинской земле. Говорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну", - цитирует Дениса Шмыгаля "Страна".

Литовский президент Гитанас Науседа написал в "Твиттере" после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными". "Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы, пишет bbc.

Президент Латвии Эгилс Левитс накануне поездки отметил, что этот визит должен показать “полную солидарность с героическим народом и его президентом”. В том же ключе высказался офис польского президента Анджея Дуды.

А представитель президента Эстонии Алара Кариса добавил, что в ходе переговоров с украинской стороной будет поднят вопрос помощи гражданскому населению и военным, а также затронута тема расследования военных преступлений, в совершении которых международное сообщество обвиняет российскую армию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя