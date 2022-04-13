Президенты стран Балтии и Польши побывали в разрушенной Бородянке

Президент Польши Анджей Дуда и его коллеги Алар Карис (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия) встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и съездили в Бородянку с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, город сильно пострадал во время российского вторжения.

"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог - расстрелянные и сожженные автомобили. На многих - надпись "Дети". Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, совершаемых на украинской земле. Говорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну", - цитирует Дениса Шмыгаля "Страна".

Литовский президент Гитанас Науседа написал в "Твиттере" после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными". "Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы, пишет bbc.

Президент Латвии Эгилс Левитс накануне поездки отметил, что этот визит должен показать “полную солидарность с героическим народом и его президентом”. В том же ключе высказался офис польского президента Анджея Дуды.

А представитель президента Эстонии Алара Кариса добавил, что в ходе переговоров с украинской стороной будет поднят вопрос помощи гражданскому населению и военным, а также затронута тема расследования военных преступлений, в совершении которых международное сообщество обвиняет российскую армию.