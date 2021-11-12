Президенты стран Балтии обсудят проблему миграции

В Вильнюс в понедельник прибудут президенты Латвии и Эстонии Эгил Левитс и Алар Карис, чтобы обсудить с президентом Литвы Гитанасом Науседой кризис нелегальной миграции на границах Евросоюза. Также во встрече примет участие президент Польши Анджей Дуда, сообщает администрация президента Литвы.
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут трехстороннюю встречу. На встрече главы трех стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, нелегальной миграции у восточной границы ЕС с Белоруссией, трансатлантического сотрудничества и борьбы с изменениями климата.
Лидеры стран Балтии проведут видеобеседу с Дудой, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции и ситуацию на границах ЕС и Белоруссией.
Также планируется принять балтийскую климатическую декларацию о нейтральной экономике, в которой будут предусмотрены совместные действия стран Балтии и сотрудничество в различных сферах по реализации принятых обязательств на саммите COP26 в Глазго.
Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Белоруссией, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.
Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на этой неделе чрезвычайное положение на границе с Белоруссией и в миграционных лагерях.
Потоки нелегальных мигрантов с территории Белоруссии в Литву резко выросли летом. В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов. Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали их разворачивать.