Президенты стран Балтии обсудят проблему миграции

В Вильнюс в понедельник прибудут президенты Латвии и Эстонии Эгил Левитс и Алар Карис, чтобы обсудить с президентом Литвы Гитанасом Науседой кризис нелегальной миграции на границах Евросоюза. Также во встрече примет участие президент Польши Анджей Дуда, сообщает администрация президента Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут трехстороннюю встречу. На встрече главы трех стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, нелегальной миграции у восточной границы ЕС с Белоруссией, трансатлантического сотрудничества и борьбы с изменениями климата.

Лидеры стран Балтии проведут видеобеседу с Дудой, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции и ситуацию на границах ЕС и Белоруссией.

Также планируется принять балтийскую климатическую декларацию о нейтральной экономике, в которой будут предусмотрены совместные действия стран Балтии и сотрудничество в различных сферах по реализации принятых обязательств на саммите COP26 в Глазго.

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Белоруссией, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на этой неделе чрезвычайное положение на границе с Белоруссией и в миграционных лагерях.

Потоки нелегальных мигрантов с территории Белоруссии в Литву резко выросли летом. В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов. Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали их разворачивать.