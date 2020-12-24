Президенты стран Балтии выразили поддержку новому президенту Молдавии

Президенты Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Румынии и Словакии в четверг выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку новому президенту Республики Молдова Майе Санду и ее обширному плану реорганизации жизни в стране.

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Граждане Молдовы дали Майе Санду сильный мандат и ждут перемен, амбициозного плана реформ, демократии и более тесных связей с ЕС, говорится в заявлении.

"Мы выражаем полную поддержку Майе Санду и ее усилиям по проведению реформ, опираясь на демократические ценности, основные права и правовое государство. Мы поддерживаем президента Санду в ее стремлении установить в Республике Молдова демократическую систему, отражающую волю граждан Молдавии", - подчеркнули президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чешской Республики Милош Земан, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словацкой Республики Зузана Чапутова.

Все страны также готовы поделиться своим опытом реформ и интеграции в ЕС, который способствовал бы благополучию Республики Молдова на пути в ЕС. Президенты также повторно выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной неприкосновенности Республики Молдова, а также европейскому курсу, избранному ее гражданами.