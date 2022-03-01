Президенты восьми стран ЕС за немедленную перспективу вступления Украины в ЕС
Foto: LETA

Президенты восьми стран-членов Европейского союза (ЕС) выступили в понедельник с совместным заявлением в поддержку быстрого выдвижения кандидатуры Украины в члены ЕС.

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"Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, твердо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в Европейский союз", — говорится в заявлении.

"Поэтому мы призываем государства-члены Европейского союза заручиться самой высокой политической поддержкой Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и открыть переговорный процесс", — говорится в заявлении.

"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", — говорится в заявлении.

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