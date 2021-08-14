При крушении самолета в Турции погибли российские военные

В результате крушения самолета Бе-200 в Турции погибли пять российских военнослужащих и трое турецких, сообщили в российском Министерстве обороны РФ.

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"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Самолет заходил на посадку после тушения очагов пожара в Турции. Чтобы выяснить причины крушения, на место направилась комиссия Минобороны.

Самолет Бе-200 потерпел крушение в турецкой провинции Кахраманмараш днем 14 августа. Он принимал участие в тушении пожара, который возник в лесном массиве после удара молнии. По данным газеты Hurriyet, самолет врезался в гору. Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров, возникших на юге страны в прошлом месяце.

Самолет-амфибия Бе-200 в составе морской авиации военно-морского флота России был 8 июля направлен для оказания помощи Турции в борьбе со стихийным бедствием. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край).

Как следует из кадров турецких СМИ, разбился самолет с бортовым номером "20". Он назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет подобного типа. Он предназначен для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Машина способна взять на борт до 12 тонн воды.