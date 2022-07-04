По меньшей мере шесть человек погибли в Италии в результате схода лавины, вызванной обрушением ледника в Северных Альпах.

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По данным спасателей, девять человек получили травмы, двое из них — серьезные. Девятнадцать человек все еще числятся пропавшими без вести, сейчас их ищут в районе места происшествия с помощью вертолетов и дронов.

Огромный кусок ледяной массы обрушился со склона горы Мармолада — самой высокой в этом районе.

"Лавина из снега, льда и камней обрушилась на подъездную дорогу, где находились несколько групп альпинистов, связанные друг с другом веревками. Некоторых из них просто смело", — сообщила пресс-секретарь службы экстренной помощи Италии Микела Канова.

По ее словам, точное количество альпинистов, находившихся в районе схода лавины, до сих пор неизвестно.

Пострадавших направили в ближайшие больницы, один из них находится в критическом состоянии.

Все еще неясно, что именно вызвало сход ледника. Представитель итальянского МЧС Уолтер Милан заявил в интервью местному телевидению, что в последние дни в регионе наблюдалась необычно высокая температура. Так, на вершине горы в районе ледников она доходила до 10 градусов по Цельсию.

"Это аномальная жара, что-то ненормальное", — отметил Милан.

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер рассказал газете La Repubblica, что в последние годы ледник сокращался в размерах и в горах осталось очень мало льда.

Он отметил, что ледники иногда разрушаются под своей тяжестью, но причина того, что они подтаивают — глобальное потепление и жара.

В 2018 году власти перекрыли дороги и эвакуировали жителей домов в горах, когда ледник Планпинсье на массиве Монблан в Альпах оказался под угрозой обрушения.

Анализ

Джастин Роулатт, редактор Би-би-си по вопросам климата

Мы не знаем наверняка, что именно вызвало это катастрофическое обрушение льда на горе Мармолада, но очевидно, что свою роль в этом сыграло глобальное потепление.

Климат в Альпах меняется довольно быстро: по некоторым оценкам, там стало на 2 градуса теплее — вдвое выше, чем в среднем на планете. Как следствие ледники отступают. С 1850 года их площадь уменьшилась вдвое, при этом с конца 80-х таяние заметно ускорилось.

Подтаявшие ледники нестабильны и угрожают людям, находящимся под ними. Особенно это относится к ледникам типа Мармолады, лежащим на большой высоте. Как правило они расположены на крутых склонах и удерживаются на месте благодаря отрицательным температурам.

В результате, как говорит профессор гляциологии в Университете Кембриджа Пол Кристофферсен, катастрофические обрушения ледников происходят чаще.

Движение льда высоко в Альпах еще раз демонстрируется, как постоянно меняющийся климат видоизменяет окружающий нас ландшафт, принося опасности, которые ученые все еще пытаются понять.

Профессор Джонатан Бамбер, возглавляющий Центр гляциологии в Университете Бристоля, говорит, что в Доломитовых горах в Италии, где произошел сход лавины, была довольно сухая зима, и снега выпало очень мало.

"На фоне необычно высоких температур по всему региону в летний период таяние ледников ускоряется", — говорит он.

По его словам, отвалившаяся секция была одним из сераков (ледяные пики и зубцы на поверхности ледников, образующиеся в результате неравномерного таяния и обрушения глыб льда), которые становятся особенно нестабильны в теплую погоду — примерно то, что и наблюдается сейчас в Доломитах.