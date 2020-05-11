При пожаре в подмосковном хосписе погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате пожара в частном хосписе для пожилых людей "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщили в МЧС России.

Еще девять человек находятся в больнице, шестеро из них — в реанимации.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел в двухэтажном доме по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Опалиха, улица Тенистая, дом 4.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на втором этаже.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них — персонал.

В МЧС сообщили, что пожар был полностью ликвидирован в час ночи.

"К тушению пожара привлекался 91 человек и 28 единиц техники", — сообщили в ведомстве.

Как сообщают информагентства со ссылкой на источники, хоспис мог работать нелегально.

"По предварительной информации, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", — сказал источник агентства ТАСС.