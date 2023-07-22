При прорыве трубы в торговом центре в Москве погибли четверо
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В Москве как минимум четыре человека погибли в результате прорыва водопровода с кипятком в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в субботу, 22 июля. На момент публикации было известно также о девяти пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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По сведениям Telegram-канала Baza, прорыв трубы произошел под производственными цехами супермаркета "Глобус Гурмэ" на минус первом этаже ТЦ. Как пишет Telegram-канал "112", все погибшие были сотрудниками этого супермаркета. Получившие травмы пострадали не только от разлившегося кипятка, но и от пара.

Комментируя трагедию, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. "Соболезную родным и близким", — добавил градоначальник.

Возбуждено уголовное дело

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по не осторожности смерть двух или более лиц". Cледователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии.

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