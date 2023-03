При столкновении поездов в Греции погибли минимум 26 человек

В Греции в ночь на среду, 1 марта, столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек, еще 85 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе города Лариса в 370 км от Афин, сообщил в эфире новостного телеканала ERT NEWS официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис. 270 пассажирам после аварии не потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и на автобусах отправлены в Салоники.

Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.

Hospital officials say at least 60 people are injured after a passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece. https://t.co/Lcf9kvjmJR pic.twitter.com/i3FvRIYu1J