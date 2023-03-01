При столкновении поездов в Греции погибли минимум 26 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Греции в ночь на среду, 1 марта, столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек, еще 85 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе города Лариса в 370 км от Афин, сообщил в эфире новостного телеканала ERT NEWS официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис. 270 пассажирам после аварии не потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и на автобусах отправлены в Салоники.

Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.

Число погибших может возрасти


Спасательные работы продолжаются. Губернатор региона Костас Агорастос заявил, что число раненых и погибших может увеличиться. По его словам, четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а первые два — "почти полностью разрушены".

Железнодорожная компания-оператор Hellenic Train сообщила, что "произошло лобовое столкновение двух поездов — товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники". "В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам", — говорится в заявлении компании.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Наполни будни радостью движения
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов