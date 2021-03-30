При въезде в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии также нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию

Правительство Эстонии приняло решение, что с 5 апреля людям, въезжающим на территорию Эстонии из Латвии, Литвы и Финляндии, также необходимо будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

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Это требование уже в силе для людей, въезжающих на территорию Эстонии из других стран. В отношении путешественников из Латвии, Литвы и Финляндии оно вступит в силу с понедельника, 5 апреля.

Требование о самоизоляции не будет распространяться только на лиц, которые смогут представить доказательство того, что они прошли полный курс вакцинации от Covid-19 или переболели Covid-19 и выздоровели в течение последних шести месяцев.

Десятидневный период самоизоляции можно будет сократить, если путешественник при въезде в Эстонию сможет предоставить негативный результат сделанного в течение последних 72 часов теста на Covid-19, а также не раньше чем на шестой день после въезда в Эстонию будет сделан тест на Covid-19, и его результат будет негативным.

Даже после 5 апреля, как и сейчас, самоизоляция в Эстонии не будет обязательной для жителей Валки и Валги, которые ежедневно пересекают границу между Латвией и Эстонией. Они не должны будут соблюдать самоизоляцию, если у них нет симптомов Covid-19.