При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 17 человек
Foto: AFP/Scanpix

В пожаре на пороховом заводе "Эластик" под Рязанью погибло 14 человек. Судьба еще девяти человек неизвестна. Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в российском МЧС.

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Мощный взрыв прогремел на территории цеха по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области утром в пятницу, 22 октября. Смертельные травмы получили 16 человек, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Еще один человек с тяжелыми травмами позже умер в больнице.

По данным главы администрации Шиловского района Рязанской области Владимира Луканцова, в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.

ЧП произошло на территории одного из цехов ФГУП "Эластик". Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов, повлекший за собой возгорание,сообщили в МЧС.

На место были направлены значительные силы пожарных. В настоящий момент пожар локализован, в его тушении было задействовано 170 человек и 50 единиц техники. По предварительным данным МЧС, угрозы населению нет. В данный момент спасатели проводят разбор завалов после ликвидации открытого горения на пороховом заводе.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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