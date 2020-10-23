Причиной загрязнения на Камчатке официально признали цветение водорослей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Причиной загрязнения воды и гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке официально признали цветение токсичных водорослей, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. Об этом пишет РИА «Новости».

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"Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят", — сказал Адрианов.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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