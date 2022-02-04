Приезжающим в Литву из стран ЕС не придется изолироваться

Литва ослабила ограничения на въезд, связанные с Covid-19, чтобы привлечь туристов. Граждане стран ЕС и Европейской экономической зоны больше будут не обязаны с 5 февраля соблюдать самоизоляцию по приезду в Литву, а полностью вакцинированные путешественники могут отказаться и от процедуры тестирования.

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В списке пораженных вирусом государств страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из красной зоны перенесут в желтую, это значит, что путешественникам не придется изолироваться. Однако непривитым от Covid-19 и не болевшим коронавирусом в последние 180 дней или привитым больше 270 дней назад (если не было бустерной дозы) придется в обязательном порядке сдавать тест.

В Литве также признают вакцины Nuvaxovid и Covishield. Для унификации требований, действующих в других странах ЕС, тест на Covid-19 не нужно сдавать лицам, у которых есть европейский Covid-сертификат.

Это значит, что тест не надо сдавать тем, кто болел Covid-19 и с момента болезни не прошло 180 дней (диагноз должен быть подтвержден ПЦР-тестом), а также привитым, если с момента полной вакцинации не прошло 270 дней (это требование в 270 дней не распространяется на лиц до 18 лет и на привитых бустерной дозой). Все остальные должны сдавать тест на Covid-19. С 5 февраля все страны ЕЭЗ перейдут в желтую зону, поэтому изолироваться не придется непривитым и не болевшим Covid-19.

Приезжие из стран красной зоны или серой зоны, если они не были привиты и не болели Covid-19, перед приездом в Литву должны получить отрицательный тест на коронавирус и в Литве изолироваться на 7 дней.