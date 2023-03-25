Пригожин: более пяти тысяч заключенных вышли на свободу после службы в ЧВК "Вагнер"

По словам основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, на сегодняшний день более 5 тысяч заключенных вышли на свободу по помилованию после окончания "контракта" в ЧВК. Об этом пишет Новая газета. Европа.

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"Процент лиц, которые совершили повторных преступления в течение месяца 0,31%. Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО, — сказал Пригожин.

Он добавил, что в основном бывшие заключенные наносят "увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим и выступают против задач, поставленных в рамках СВО".

Пригожин уверен, что его ЧВК снизила преступность в России в десять раз и "подковала бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время".