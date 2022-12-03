Пригожин: "ЧВК Вагнера" не отправляла письма со взрывчаткой в посольства Украины

В ответ на запрос американского телеканала Си-эн-эн о комментарии по поводу писем со взрывчаткой, которые получили украинские посольства и консульства на этой неделе, Евгений Пригожин сказал, что "ЧВК Вагнера" "никогда не будет заниматься хамскими глупыми выходками".

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"Подумайте, насколько это безумно считать, что когда какие-то хулиганы рассылают письма со взрывчаткой или делают другие оскорбительные вещи, это имеет отношение к "ЧВК Вагнера", - заявил Пригожин в своем письменном ответе, сообщает Си-эн-эн.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, пришедшая по почте и адресованная послу Украины. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

В интервью Си-эн-эн в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посольства и консульства Украины в 12 странах получили 17 посылок со странными содержанием: фальшивые письма-бомбы или письма с глазами коров и свиней.

"Эта кампания имеет целью посеять страх", - сказал Кулеба.

"Возможно, этот террористический ответ - российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой", - заявил глава МИДа Украины.