Пригожин на встрече с Путиным пожаловался на военных, утверждает Washington Post. Главное об этом

Создатель ЧВК "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство России в личной беседе с президентом Владимиром Путиным, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте, пишет Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

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В начале октября газета писала, что один из людей из ближайшего окружения Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине. Сейчас Washington Post уточнила, что речь шла именно о Пригожине.

Бизнесмен пожаловался, что российское минобороны слишком сильно полагается на ЧВК "Вагнера", но не предоставляет необходимой финансовой поддержки и ресурсов для выполнения боевых задач, говорится в докладе американской разведки, который цитирует Washington Post.

Пригожин уже критиковал руководство российской армии публично. Однако американские чиновники обратили внимание на то, что бизнесмен чувствовал себя комфортно, выражая резкий упрек в адрес российских военных лично Путину, находясь в частной обстановке. Это демонстрирует, насколько растет его влияние на фоне военных поражений России, отмечает газета.

"Та политическая публичная позиция, которую он занимает: я — Евгений Пригожин. Я здесь, чтобы сказать вам правду, и я выполню свою работу", — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Американская разведка считает, что именно Пригожин стоял за размещением в социальных сетях видео, на котором солдаты жалуются на условия содержания и нехватку провизии. Целью публикации, как полагают представители разведки, было оказание давления на Кремль, чтобы увеличить финансирование ЧВК.

В заявлении Пригожина для Washington Post, сделанном через пресс-службу его компании "Конкорд", говорится, что бизнесмен не разговаривал с Путиным в последнее время и не планирует это делать в ближайшем будущем.

"Я не критиковал руководство ВС РФ во время конфликта на Украине. Поэтому ничего комментировать не могу", — сказал он, добавив, что не имеет права критиковать или хвалить работу вооруженных сил России, так как не является военным экспертом.

Пригожин также сказал, что не видел видео, на котором якобы мобилизованные жалуются на условия содержания и проблемы с продуктами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать газете информацию об общении Пригожина и Путина.

В отдельном пункте доклада американской разведки отмечается растущая напряженность между Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу, пишет WP.

Все более заметная публичная роль в военных действиях таких фигур, как Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, раздражает некоторых российских политиков, сказал WP российский чиновник на условиях анонимности. В них видят мошенников, которые играют по своим правилам. "Это не Россия. Это преступное братство, основанное на средневековых принципах", — заявил он.

Пригожин ранее отрицал причастность к ЧВК "Вагнера" и судился с журналистами, называвшими его хозяином этой наемнической группы. Однако в конце сентября 2022 года он признался, что в 2014 году создал ЧВК, о которой российские официальные СМИ стали рассказывать только после вторжения в Украину.

Пригожин, в частности, заявил, что благодаря действиям ЧВК "стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий", а также "коренным образом изменилась судьба" Луганской и Донецкой "народных республик". Также из слов Пригожина следовало, что бойцы ЧВК принимали участие в войне в Сирии и выполняли задачи в других арабских странах, о чем ранее сообщали независимые СМИ.