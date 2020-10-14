Пригожин намерен взыскать с Навального 5 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски о защите чести против Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь. С обоих предприниматель требует взыскать за оскорбления по 5 млн рублей.

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Бизнесмен Евгений Пригожин, которого за близость к президенту РФ называют "поваром Путина", намерен взыскать по суду с известного российского оппозиционера Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь по 5 млн рублей за предполагаемые оскорбления.

Копии исковых заявлений о защите чести и деловой репутации, направленных в Люблинский и Симоновский суды Москвы, в среду, 14 октября, опубликовала в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд".

В первом иске Пригожин требует опровергнуть сделанные в Twitter утверждения Навального о том, что он является "ворюгой", а его состояние заработано "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно — Alexey Navalny (@navalny) July 22, 2020

В другом — бизнесмен просит опровергнуть публикацию издания Znak.com, в которой Соболь называет его "придурком", который "травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета". Соответчиком по этому иску выступает Znak.com.

В качестве компенсации морального ущерба Пригожин требует взыскать с Навального и Соболь по пять миллионов рублей. В судебной базе иски Пригожина пока не зарегистрированы.

Расследования фонда Навального

В начале 2019 года основанный Навальный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал результаты расследования, в котором обвинил комбинат питания "Московский школьник" во вспышке дизентерии в московских детсадах и школах в декабре 2018 года. Авторы расследования утверждали, что данная компания принадлежит Евгению Пригожину, хотя тот отрицал это.

В октябре 2019 года суд удовлетворил иск "Московского школьника" к Навальному, Соболь и ФБК и постановил взыскать с них в общей сложности 88 млн рублей.

В июле Навальный из-за проигранного иска ликвидировал ФБК и создал новое юридическое лицо — "Фонд защиты прав". Евгений Пригожин, узнав об этом, пожертвовал ФБК миллион рублей, но фонд вернул ему деньги. Позднее стало известно, Пригожин выкупил у "Московского школьника" право требовать долг с представителей ФБК.