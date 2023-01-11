Пригожин: подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что его подразделения взяли под полный контроль город Соледар Донецкой области.

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"Подразделения ЧВК Вагнер взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК Вагнер", — сообщила пресс-служба Пригожина вечером 10 января.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 10 января пишет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар, так как в городе, как писал сам Пригожин, все еще продолжаются бои. Поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, преждевременно говорить, кто именно контролирует те или иные кварталы, считают эксперты.

Официальные власти Украины ситуацию пока не комментировали. В утренней сводке Генштаба ВСУ Соледар лишь упоминается в числе населенных пунктов, в районе которых продолжаются обстрелы со стороны российской армии.

Ранее один из бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ, обороняющей Соледар, в беседе с CNN назвал ситуацию в городе "критической", добавив, что погибших так много, что их уже никто не считает.

Соледар — небольшой город в Донецкой области, за который в последнее время идут ожесточенные бои. Его потеря может осложнить для украинских войск оборону гораздо более крупного Бахмута, который россияне штурмуют уже несколько месяцев.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.