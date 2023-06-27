Пригожин прибыл в Беларусь. Это было условием прекращения дела о мятеже

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в страну, как того требовал Кремль, заключая с участием Лукашенко сделку с Пригожиным о прекращении молниеносного мятежа в России с походом вагнеровцев на Москву и захватом штаба в Ростове-на-Дону.

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"Гарантии безопасности, как он [Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет", — объяснил условия Лукашенко.

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим… Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", — добавил он.

Российское независимое издание "Верстка" накануне сообщало о подготовке площадки для вагнеровцев — Лукашенко это отчасти подтвердил. "Мы им предложили одну из заброшенных [воинских] частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься".

Днем во вторник на встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко призывал не бояться вагнеровцев.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно, — цитировало его БЕЛТА. — Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять".

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", — добавил Лукашенко.

Утром белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" утверждал, что частный самолет Пригожина совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

Сайт Flightradar24 показал, что самолет Embraer Legacy 600 с идентификационными кодами, которые соответствуют самолету, связанному с Пригожиным в санкционных документах США, снижался до посадочной высоты недалеко от столицы Беларуси, пишет Reuters.

Накануне российский президент Владимир Путин в новом телеобращении заявил, что не только Пригожин, но и наемники его ЧВК "Вагнер" могут уехать в Беларусь, если не согласятся присоединиться к Минобороны России или закончить военную службу.

О том, что сам Пригожин "уйдет в Беларусь", еще в субботу вечером говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В субботу наемники ЧВК Пригожина захватили центр Ростова-на-Дону, в том числе штаб Южного округа, другая их часть двигалась в направлении Москвы, в которой был введен режим контртеррористической операции. Наступление было прекращено при участии белорусского президента, который, как сообщала пресс-служба Лукашенко, договорился с Пригожиным о прекращении мятежа.

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В понедельник поступали неподтвержденные сообщения о присутствии Пригожина или его наемников на белорусской территории. Проект "Беларускі Гаюн" высказывал сомнения по этому поводу: "Два часа назад кремлевские провоенные телеграм-каналы сообщили, что подразделения ЧВК "Вагнер" вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси. До сих пор никто из белорусов не видел колонны "Вагнера" на территории нашей страны".

Местоположение Пригожина, устроившего вооруженный мятеж в выходные, но вскоре объявивший об отступлении, было неизвестно с вечера субботы. Сам он не затронул этот вопрос в очередном аудиообращении, опубликованном в понедельник. В нем Пригожин утверждал, что согласился отступить ради предотвращения кровопролития.

"Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря", — сказал Пригожин.

Путин в понедельник фактически подтвердил, что часть наемников сможет "уйти", но не уточнял, в каком юридическом статусе они там будут находиться.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты, — сказал Путин, предложив три варианта. — Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию".

"Данное мною обещание будет исполнено", — добавил Путин, видимо, имея в виду обещание не привлекать наемников к уголовной ответственности.

Однако американский Институт изучения войны (ISW), комментируя белорусский транзит ЧВК "Вагнер" и ее основателя, выражает сомнение в том, что Путин исполнит обещание.

Кремль, скорее всего, будет считать тех, кто последует за Пригожиным в Беларусь, предателями — независимо от того, предпримет ли он против них немедленные действия, говорится в обзоре ISW. "Долгосрочная ценность этого обещания сомнительна", — пишут эксперты.

Они предполагают, что сотрудники ЧВК вряд ли будут защищены в от экстрадиции в Россию, если Путин откажется от своих слов и обвинит их в измене. ISW напомнило, что в 2020 году Лукашенко передал Москве 33 задержанных в Беларуси вагнеровца после того, как использовал их в качестве рычага давления на Кремль — нет видимых причин, почему бы ему не сделать это снова, отмечают эксперты института.

Кремль при этом дал понять, что Россия стремится сохранить силы ЧВК "Вагнер" для поддержания своих операций в Украине и других международных операций, считают в ISW. Ведь Путин мог бы арестовать командиров ЧВК за мятеж, но вместо этого предложил простить и интегрировать силы "Вагнера" в состав Минобороны, что указывает на его потребность в обученных и эффективных военных кадрах.