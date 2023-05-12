Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением приехать в украинский Бахмут, чтобы "самостоятельно оценить сложившуюся обстановку".

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"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", — говорится в письме Пригожина, распространенном его пресс-службой в пятницу, 12 мая.

В этом же письме Пригожин пожаловался на подконтрольные Шойгу подразделения ВС РФ, которые прикрывают фланги "вагнеровцев", и в зоне ответственности которых украинская армия "провела ряд успешных контратак".