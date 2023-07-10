Пригожин встречался с Путиным после мятежа ЧВК "Вагнер"
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с командирами наемников уже после окончания вооруженного мятежа встречался в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. Вскоре информацию подтвердили в администрации Путина.

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По данным издания, в Кремль Пригожина вызвали еще 1 июля. Во встрече с Путиным также участвовали глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Других подробностей Libération не приводит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Путина с Пригожиным. По словам Пескова, она состоялась 29 июня, спустя пять дней после окончания вооруженного мятежа, в Кремль также прибыли командиры "вагнеровцев". Всего в продлившейся три часа встрече участвовали 35 человек, в ходе мероприятия Путин "дал оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".

23 июня Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву, требуя отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Вечером следующего дня было объявлено, что по итогам переговоров с участием Александра Лукашенко была достигнута договоренность о прекращении вооруженного мятежа и "уходе" Пригожина в Беларусь.

6 июля Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" нет на территории Беларуси, он находится в Санкт-Петербурге. Вскоре Песков сообщил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина. "Не имеем ни возможности, ни желания этого делать", — добавил официальный представитель Путина.

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