Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил сведения о том, что его ЧВК Вагнера завербовала в российской колонии гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, который впоследствии погиб на войне в Украине.

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Комментарий основателя ЧВК опубликовала во "ВКонтакте" пресс-служба компании "Конкорд":

Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом".

И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И еще одно, для меня большая честь, я знаю о „Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас".

О гибели в Украине 23-летнего студента, бывшего заключенного одной из московских колоний Лемехани Ньиренды в середине ноября объявил МИД Замбии. В ведомстве рассказали, что замбиец погиб "на поле боя" еще 22 сентября. Дипломаты потребовали от российских властей объяснений, каким образом Ньиренда попал на фронт. Родственники погибшего предполагали, что его могли завербовать в ЧВК Вагнера.

В России Лемехани Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. В апреле 2020 года его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В посылке, с которой его задержали сотрудники правоохранительных органов, обнаружили наркотики.