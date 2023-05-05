Пригожин заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники уйдут из Бахмута 10 мая, передав позиции подразделения Минобороны РФ. Заявление бизнесмена опубликовала в Telegram его пресс-служба.

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"Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", — заявил Пригожин. По его словам, с 1 мая Минобороны РФ выделяет наемникам лишь 10% необходимых им снарядов. Основатель "Вагнера" также сообщил, что передаст занимаемые позиции российскому военному ведомству, а остатки ЧВК выведет в "тыловые лагеря".

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видеообращение основателя ЧВК "Вагнер" к военному руководству РФ, снятое на фоне десятков трупов наемников. "Это парни ЧВК "Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, суки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. [Министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов, где, сука, боеприпасы?", — говорит в ролике Пригожин.

ЧВК "Вагнер" пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области уже несколько месяцев. И сами наемники, и Пригожин неоднократно публично жаловались на нехватку боеприпасов. На прошлой неделе основатель "Вагнера" пригрозил вывести своих подчиненных из Бахмута, если российское военное командование не предоставит наемникам больше снарядов.