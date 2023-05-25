Пригожин заявил о начале вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Евгений Пригожин сообщил, что начал вывод своих наемников из города Бахмут в Донецкой области Украины. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" в Telegram.

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"Мы выводим боевые подразделения из Бахмута. […] До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", — говорится в заявлении.

Из опубликованного пресс-службой Пригожина видео следует, что ЧВК "Вагнер" планирует дать своим наемникам отдохнуть, заняться ремонтом техники, продолжить вербовку, а затем "приступить к выполнению нового задания".

Пригожин объявил о захвате украинского Бахмута 20 мая, тогда же он сказал, что в течение пяти дней подготовит город к передаче российским военным. 21 мая о взятии населенного пункта сообщило и Минобороны РФ.

Украинские официальные лица утверждали, что бои за Бахмут продолжаются, при этом, как заметил телеканал "Дождь", Генштаб ВСУ в своих регулярных сводках перестал сообщать о событиях на этом направлении.