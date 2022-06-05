Принц Чарльз и Queen поздравили Елизавету II c Платиновым юбилеем

Более 20 тысяч человек собрались на праздничный концерт у Букингемского дворца в центре Лондона, чтобы отметить Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. В числе прочих в субботу вечером перед зрителями выступила группа Queen, а принц Чарльз обратился к своей матери с необычно личным посланием, поблагодарив ее за 70 лет на троне.

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Чарльз назвал Елизавету "мамой" - члены британской королевской семьи употребляют подобные слова на публике достаточно редко, оставляя их для частного общения. "Ты плакала и смеялась вместе с нами - и, что самое главное, всегда была с нами в течение этих 70 лет, - сказал принц Чарльз, для которого Платиновый юбилей королевы также означает 70-летие пребывания в качестве наследника британского престола.

Самой королевы на праздничном концерте не было. Она решила провести праздничные выходные вдали от скопления людей после того, как почувствовала недомогание во время парада с пролетом авиации в четверг. Однако зрителям в начале концерта показали видеозапись, на которой Елизавета II "встречается за чаем" с героем популярных фильмов и книг медвежонком Паддингтоном.

"От имени всех нас я хочу отдать должное всей твоей жизни, которую ты посвятила самоотверженному служению", - сказал Чарльз, обращаясь к королеве. Он также вспомнил о "надеже и опоре" Елизаветы II - ее супруге принце Филиппе, который скончался в прошлом году в возрасте 99 лет: "Моему папе очень понравился бы этот концерт, и он со всем сердцем присоединился бы ко всем празднествам, посвященным всему, что ты продолжаешь делать для страны и ее народа".

В момент когда фотографии королевы проецировались на здание Букингемского дворца, Чарльз сказал: "Эти снимки на твоем доме рассказывают об истории твоей жизни - и жизни всех нас. И именно поэтому мы говорим: "Ваше Величество, спасибо!"

Обещанный сюрприз от Брайана Мэя

Праздничный концерт, который продолжался в течение двух с половиной часов, открылся выступлением группы Queen. Ее гитарист Брайан Мэй выполнил свое обещание удивить зрителей новым местом для выступления, после того как 20 лет назад он сыграл гимн Великобритании на крыше Букингемского дворца по случаю Золотого юбилея - пятидесятилетия пребывания королевы на троне.

В этот раз Мэй оказался на поднимающейся платформе, которая была установлена напротив королевской резиденции, около мраморного мемориала королеве Виктории.

Последней в концерте выступала Дайана Росс - это было ее первое живое появление перед британской публикой за последние 15 лет. В числе участников были также Род Стюарт, занявший второе место на "Евровидении" Сэм Райдер, группа Duran Duran и Алиша Киз.

Хотя формально 70-летие восхождения Елизаветы II на престол пришлось на 6 февраля 2022 года, официальные торжества по этому случаю проходят со 2 по 5 июня: в эти дни в Британии объявлены общенациональные выходные.

Празднования начались в четверг традиционной церемонией выноса знамени, когда старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно. После этого состоялось авиационное шоу, во время которого около 70 самолетов Королевских ВВС пролетели над Букингемским дворцом.

Несмотря на некоторые сложности с передвижением, заставившие ее отказаться от нескольких появлений на публике, 96-летняя королева все же появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении других членов королевской семьи, чтобы посмотреть на воздушный парад.

В воскресенье, последний день празднований, в центре Лондона состоится карнавал, на котором пронесут гигантские куклы, символизирующие ключевые моменты 70 лет правления Елизаветы II.

По всей стране также состоятся уличные вечеринки, когда местные жители украшают свои дома флагами, выносят на улицы столы и вместе празднуют Платиновый юбилей.

В числе "виртуальных" участников концерта был Элтон Джон. В Лондоне его в этот день не было, и во время шоу выступление было показано в записи, при этом видео проецировалось на фасад Букингемского дворца.

Принц Уильям выступал около Букингемского дворца на фоне фотографий лесов и океанов: он говорил о важности заботы об окружающей среде.