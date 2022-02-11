Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщает Кларенс-хаус. Ранее он был трижды вакцинирован.

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"Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции", — говорится в заявлении.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating. HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

Накануне он и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла присутствовали на приеме в Британском музее.

Среди гостей вечера были министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава МВД Прити Пател и бывший футболист "Ливерпуля" Иан Раш.

Пока неизвестно, встречался ли он накануне со своей матерью, королевой Елизаветой II.

По действующим правилам, в Англии полностью вакцинированные люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом, должны самоизолироваться только в том случае, если у них самих будет положительный тест.

Запланированные на четверг мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены.

Принц Чарльз должен был открывать в городе Хэмпшир статую Ликориции Винчестерской, средневековой бизнес-леди еврейского происхождения, которая была ростовщицей и матерью-одиночкой.

В Кларенс-хаусе заявили, что принц глубоко разочарован тем, что не смог присутствовать на церемонии, и постарается совершить отложенный визит как можно скорее.

При этом его супруга Камилла продолжила запланированные мероприятия, посетив центр помощи людям, подвергшимся сексуальному насилию, в Лондоне.

В первый раз коронавирус у принца был обнаружен в конце марта 2020 года, вскоре после начала пандемии. Он легко перенес инфекцию.

Во время первого заболевания, Чарльз и его супруга находились на самоизоляции в королевском замке Балморал в Шотландии.