Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщает Кларенс-хаус. Ранее он был трижды вакцинирован.
"Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции", — говорится в заявлении.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022
Накануне он и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла присутствовали на приеме в Британском музее.
Среди гостей вечера были министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава МВД Прити Пател и бывший футболист "Ливерпуля" Иан Раш.
Пока неизвестно, встречался ли он накануне со своей матерью, королевой Елизаветой II.
По действующим правилам, в Англии полностью вакцинированные люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом, должны самоизолироваться только в том случае, если у них самих будет положительный тест.
Запланированные на четверг мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены.
Принц Чарльз должен был открывать в городе Хэмпшир статую Ликориции Винчестерской, средневековой бизнес-леди еврейского происхождения, которая была ростовщицей и матерью-одиночкой.
В Кларенс-хаусе заявили, что принц глубоко разочарован тем, что не смог присутствовать на церемонии, и постарается совершить отложенный визит как можно скорее.
При этом его супруга Камилла продолжила запланированные мероприятия, посетив центр помощи людям, подвергшимся сексуальному насилию, в Лондоне.
В первый раз коронавирус у принца был обнаружен в конце марта 2020 года, вскоре после начала пандемии. Он легко перенес инфекцию.
Во время первого заболевания, Чарльз и его супруга находились на самоизоляции в королевском замке Балморал в Шотландии.