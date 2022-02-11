Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщает Кларенс-хаус. Ранее он был трижды вакцинирован.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции", — говорится в заявлении.

Накануне он и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла присутствовали на приеме в Британском музее.

Среди гостей вечера были министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава МВД Прити Пател и бывший футболист "Ливерпуля" Иан Раш.

Пока неизвестно, встречался ли он накануне со своей матерью, королевой Елизаветой II.

По действующим правилам, в Англии полностью вакцинированные люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом, должны самоизолироваться только в том случае, если у них самих будет положительный тест.

Запланированные на четверг мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены.

Принц Чарльз должен был открывать в городе Хэмпшир статую Ликориции Винчестерской, средневековой бизнес-леди еврейского происхождения, которая была ростовщицей и матерью-одиночкой.

В Кларенс-хаусе заявили, что принц глубоко разочарован тем, что не смог присутствовать на церемонии, и постарается совершить отложенный визит как можно скорее.

При этом его супруга Камилла продолжила запланированные мероприятия, посетив центр помощи людям, подвергшимся сексуальному насилию, в Лондоне.

В первый раз коронавирус у принца был обнаружен в конце марта 2020 года, вскоре после начала пандемии. Он легко перенес инфекцию.

Во время первого заболевания, Чарльз и его супруга находились на самоизоляции в королевском замке Балморал в Шотландии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Лондон Принц Чарльз Уэльс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Пандемия как педаль газа
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Чему мы научились, работая удаленно