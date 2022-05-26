Принц Чарльз встретился с украинскими беженцами в Бухаресте

Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, со ссылкой на bbc пишет korrespondent.net.

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Принц Чарльз вместе с принцессой Маргаритой Румынской посетил центр для украинских беженцев Romexpo в Бухаресте. Об этом в среду, 25 мая, рассказывает ВВС.

"Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают", - сообщает информагентство.

При этом он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.