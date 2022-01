Принц Эндрю лишился воинских званий, титула и королевского патронажа

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу, сообщил Букингемский дворец.

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", — говорится в заявлении дворца.

Он также теряет право носить титул "Его королевское высочество", сообщили Би-би-си источники.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38