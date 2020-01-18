Принц Гарри и Меган не смогут пользоваться королевскими титулами

Принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца.

Это означает, что с весны этого года, когда начинают действовать объявленные сегодня нововведения, их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут выступать как официальные представители королевы.

"После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи, - сказано в заявлении Елизаветы II. - Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь".

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Финансовая независимость

Как сообщает Букингемский дворец, Гарри и Меган понимают, что теперь им придется отказаться от исполнения королевских обязанностей, в том числе от официальных мероприятий, связанных с армией.

"Они больше не будут получать государственные средства на исполнение королевских обязанностей. С благословления Королевы герцог и герцогиня Сассекские продолжат поддерживать свои частные патронатные инициативы и связи", - отмечается в заявлении дворца.

10 дней назад принц Гарри и его супруга Меган заявили, что сложат с себя основные обязанности, которые связаны с королевской семьей. Они также сказали, что будут стремиться к финансовой независимости.

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что планируют жить в Британии и в Канаде.

Букингемский дворец заявил в субботу, что не станет сообщать, как будет организована охрана Гарри и Меган.

Ранее журналисты неоднократно задавались вопросом, кто и как будет платить за обеспечение безопасности королевской пары - особенно, если они живут за пределами Великобритании. Сейчас охраной членов королевской семьи, в том числе Гарри и Меган, занимается полиция.

Вопросы, оставшиеся без ответа

Как пишет корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Николас Уитчелл, заявление королевы оставляет открытыми ряд вопросов, в частности, каким будет налоговый и иммиграционный статус принца Гарри и его супруги в Великобритании и Канаде.

Букингемский дворец не стал вдаваться в подробности, по-прежнему ли Меган Маркл хочет получить британское гражданство, что обязывало бы ее проводить определенную часть времени на территории Соединенного Королевства.

"Похоже, что в этом деле они движутся на ощупь, как и все остальные", - пишет Уитчелл, - хотя им уже удалось добиться своей главной цели - возможности по крайней мере часть времени жить в Северной Америке.

По словам бывшего редактора раздела дворцовой хроники газеты Sun и автора книги "Принц Гарри - история изнутри", "идея уменьшенной королевской семьи обсуждалась уже давно".

"Он не сможет избавиться от всемирной известности, - говорит о Гарри опытный газетчик. - Он по-прежнему будет играть важную роль в семье, вот почему, скорее всего, все эти обсуждения затянулись немного дольше ожидаемого".

В свою очередь эксперт по вопросам королевской семьи Пенни Джунор полагает, что нынешняя сделка - "это лучший из возможных вариантов, позволяющий избежать настоящей катастрофы".

"Они останутся в попечительских советах многих организаций, что прекрасно, поскольку они с большой душой работают над тем, чтобы изменить этот мир к лучшему", - считает Джунор.

Беда лишь в том, что "в проигрыше осталась британская общественность, потому что эти двое прекрасных людей озаряли волшебных светом все, к чему прикасались, и нам этого будет не хватать. Но понятно, что сами они при этом не были счастливы".

Расставание по-английски

Они всегда будут, как написала в своем послании королева, "горячо любимыми членами моей семьи", но на этом, пожалуй, и все, отмечает другой корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд.

Никаких королевских титулов, никаких королевских обязанностей, повышений в воинском звании, официальных вояжей и общественных денег. К тому же большую часть времени Гарри и Меган будут проводить теперь в Канаде.

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Трудно представить себе более высокую степень отчуждения. Да, они останутся членами королевской семьи, но без права именоваться Королевскими высочествами.

Поначалу речь еще шла о более сложной роли для Гарри и Меган, когда они могли бы выполнять часть королевских обязанностей и делить время поровну между Британией и Канадой.

Однако противоречий и конфликтов интересов оказалось слишком много.

Впрочем, не все детали еще оговорены и проработаны, да и нынешние условия будут через год пересмотрены.

Одно можно сказать с точностью: Гарри и Меган вступают в новую жизнь. Как знаменитости - да, но не как королевские особы, заключает наш корреспондент.