Принц Гарри прокомментировал отказ от королевского титула

По словам принца Гарри, у него и его супруги Меган Маркл не было "другого выбора". Он рассказал, что хотел бы продолжать служить королеве. "К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил принц.

Принц Гарри рассказал, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет "другого выбора" кроме как оставить королевскую семью. В воскресенье, 19 января, герцог Сассекский выступил с речью на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне.

Гарри подчеркнул, что это решение далось ему тяжело. "Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается", - заявил герцог Сассекский.

Он отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств. "К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил принц Гарри.

Почему Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

О намерении отказаться от своих королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл заявили 8 января. Супруги сообщили, что хотят быть финансово независимыми от бюджета британской королевской семьи, ограничить контакты со СМИ, создать благотворительный фонд и продолжать поддерживать королеву. Новость о приближающемся "Мегзите", как это событие тут же окрестила британская пресса, вызвала огромный общественный резонанс в Соединенном Королевстве. Члены королевской семьи заявили, что расстроены решением принца Гарри и его супруги.

18 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.

После бракосочетания в 2018 году принц Гарри и Меган Маркл неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Принц Гарри считал отношение СМИ к его супруге травлей и сравнивал его с тем, что пришлось пережить его матери, принцессе Диане, перед смертью.