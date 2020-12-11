Присяжные оправдали калининградских врачей, которых обвиняли в смерти младенца

Присяжные заседатели в Калининградском областном суде вынесли оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич. Они обвинялись в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.

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Судья поставила перед присяжными вопрос: доказано ли, что 6 ноября 2018 года в роддоме №4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления. Присяжные ответили отрицательно.

Дело рассматривалось судом присяжных по ходатайству защиты обвиняемых. В четверг они выступили перед присяжными с последним словом. Белая заявила, что версия обвинения не соответствует действительности и что она не давала указаний убивать младенца, а была возмущена работой своих подчиненных.

Сушкевич заявила, что не убивала ребенка и не вводила ему магнезию. Младенец, по ее словам, скончался, так как находился в крайне тяжелом состоянии. Пока она находилась в роддоме, она пыталась спасти младенца, ускорять его смерть у нее не было причин, заявила она.

После оправдательного вердикта Сушкевич заявила журналистам, что собирается вернуться на работу в областной перинатальный центр как можно скорее.

"Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать… С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка", — приводит ее слова РИА Новости.

Дело о смерти младенца



Из-за смерти младенца в роддоме №4 сначала обвинение было предъявлено Елене Белой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Сначала ее отправили в СИЗО, но после того как за нее вступилось профессиональное сообщество, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой смягчить меру пресечения, ее отпустили из изолятора под домашний арест.

В июне 2019 года Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Тогда же была задержана Сушкевич. Ее тоже отправили под домашний арест.

Сушкевич в итоге предъявили обвинение в совершении убийства, Белой — в его организации.

Ребенок, из-за гибели которого было возбуждено дело, родился в калининградском роддоме №4 6 ноября 2018 года. Его мать — 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова — родила на шестом месяце беременности. Младенец родился с массой тела 700 граммов.

По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии ребенка, поняла, что его смерть ухудшит показатели статистики, что может "негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача". По этой причине, а также желая сэкономить ресурсы роддома, Белая "приняла решение об убийстве новорожденного".

"Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка", — утверждало следствие.

По версии СКР, реаниматолог Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", после чего младенец скончался.

Уголовное дело в отношении врачей вызвало широкий общественный резонанс. В их поддержку выступили многие представители медицинского сообщества, а также родители детей, которых спасли врачи. Российское сообщество неонатологов, которое выступило в поддержку своей коллеги Сушкевич, указывало, что ребенок родился с "экстремально низкой массой тела" в крайне тяжелом состоянии и мог умереть в любой момент.