Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда

Коллегия присяжных заседателей признала экс-полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афро американца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

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По данным телеканала, единогласно выступили все 12 присяжных, по всем пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Оглашение приговора запланировано через восемь недель, передает CNN.

Первоначально вынести свой вердикт коллегия должна была накануне. Однако обсуждение дела затянулось, из-за чего суд перенес заседание. На это время присяжные были изолированы, она провели ночь в гостинице, писала Star Tribune.

До окончательного вердикта президент США Джо Байден заявил, что надеется на правильное решение суда присяжных.

"Я молюсь, чтобы вердикт был правильным. По моему мнению, он будет неоспорим", — говорил Байден.

Глава государства отметил, что встречался с семьей покойного Флойда, которая, по его словам, призвала американцев сохранять спокойствие вне зависимости от вердикта.

Джорда Флойда задержали в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания полицейский придавил коленом шею Флойда. В это время подозреваемый кричал, что "не может дышать", однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре Флойд умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, их арестовали, и сейчас идет судебное разбирательство. Экс-полицейский Шовин заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.