"Привет из зоны строгого режима". Навальный написал первое письмо из "пыточной колонии"

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что его перевели во владимирскую исправительную колонию №6 (ИК‑6) строгого режима, получившую печальную известность из-за сообщений о пытках заключенных. Об этом пишет Deutsche Welle.

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В соцсетях Навального в среду, 15 июня, опубликовано письмо, в котором политик рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии.

Накануне о переводе Навального в ИК-6 сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан. В мае сам Навальный писал, что его могут этапировать в Мелехово.

Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи 💅 — Alexey Navalny (@navalny) May 4, 2022



"Пыточная колония"

ИК-6 известна сообщениями о пытках заключенных. Так, в 2021 году об издевательствах рассказал Павел Зотов, сидевший в колониях Владимирской области с 2009 по 2021 годы. Он вспоминал, что в ИК-6 осужденные в полицейской одежде положили его на пол, раздели, связали руки и ноги и били дубинкой по пяткам и в пах. В декабре 2021 года 27-летний заключенный Жобир Жураев рассказал, что надзиратели и сотрудничающие с администрацией заключенные систематически избивали его, пытали, морили голодом и угрожали изнасилованием.

14 июня пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что основателя ФБК увезли из колонии ИК-2 в Покрове.

"Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут — мы не знаем", — написала она.

По словам Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам Навального о его переводе заранее не сообщали.



Дело Навального

Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывает наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.